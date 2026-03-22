Погрожували судді й вимагали $15 тисяч — на Житомирщині винесли вирок двом фігурантам

Майже рік зловмисники чинили тиск на суддю, вигадуючи борг і збільшуючи суму вимог.

У Житомирській області суд визнав винними двох осіб, які вимагали у судді 15 тисяч доларів нібито за борг, якого насправді не існувало. Про це повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Прокурори довели в суді, що обвинувачені діяли за попередньою змовою та в умовах воєнного стану. Їх визнали винними у вимаганні з погрозами (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Крім того, одного з них засудили ще й за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, уродженець Волині разом зі співмешканкою майже рік чинили тиск на суддю: телефонували, надсилали повідомлення в месенджерах і погрожували. Спочатку вони вимагали 42 тисячі гривень, однак згодом «борг» зріс до 15 тисяч доларів і продовжував збільшуватися.

У вересні 2024 року правоохоронці затримали фігурантів одразу після отримання грошей.

Під час обшуків у одного з обвинувачених вилучили арсенал зброї, зокрема автомат Калашникова, сотні патронів, гранати та вибухівку.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області призначив покарання: чоловіку — 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, його співмешканці — 7 років із конфіскацією. Вилучену зброю передадуть на потреби Збройних сил України.

Вирок набуде законної сили після завершення строку на апеляційне оскарження.

