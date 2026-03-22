  1. В Украине

Угрожали судье и требовали $15 тысяч — в Житомирской области вынесли приговор двум фигурантам

15:41, 22 марта 2026
Почти год злоумышленники оказывали давление на судью, выдумывая долг и увеличивая сумму требований.
В Житомирской области суд признал виновными двух лиц, которые требовали у судьи 15 тысяч долларов якобы за долг, которого на самом деле не существовало. Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Прокуроры доказали в суде, что обвиняемые действовали по предварительному сговору и в условиях военного положения. Их признали виновными в вымогательстве с угрозами (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, одного из них осудили также за незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, уроженец Волыни вместе с сожительницей почти год оказывали давление на судью: звонили, отправляли сообщения в мессенджерах и угрожали. Сначала они требовали 42 тысячи гривен, однако позже «долг» вырос до 15 тысяч долларов и продолжал увеличиваться.

В сентябре 2024 года правоохранители задержали фигурантов сразу после получения денег.

Во время обысков у одного из обвиняемых изъяли арсенал оружия, в частности автомат Калашникова, сотни патронов, гранаты и взрывчатку.

Коростенский горрайонный суд Житомирской области назначил наказание: мужчине — 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, его сожительнице — 7 лет с конфискацией. Изъятое оружие передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы.

судья прокуратура Житомир

