У ЄС погодили зміни, які дозволять вагітним депутаткам передавати право голосу
Країни Європейського Союзу погодилися внести зміни до законодавства, які дозволять вагітним депутаткам Європейського парламенту делегувати право голосу. Про це повідомляє Politico.
Згідно з новими правилами, депутатки зможуть передавати право голосу іншим під час трьох останніх місяців вагітності, а також протягом шести місяців після народження дитини.
Для набуття чинності рішення має пройти кілька етапів: Рада Європи передасть текст до Європарламенту для офіційного схвалення, після чого документ повернеться до Ради для остаточного затвердження. Після цього зміни мають ратифікувати держави-члени ЄС.
Очікується, що нову політику планують запровадити до наступних виборів до Європейського парламенту у 2029 році.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що такі зміни дозволять інституції краще відображати суспільство та забезпечать принципи справедливості й рівності. За її словами, жодна обрана представниця не повинна опинятися перед вибором між виконанням своїх обов’язків і народженням дитини.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.