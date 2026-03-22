  У світі

У ЄС погодили зміни, які дозволять вагітним депутаткам передавати право голосу

14:47, 22 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нова норма передбачає можливість делегування голосу під час останніх місяців вагітності та після народження дитини, однак ще має пройти процедуру затвердження.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Європейського Союзу погодилися внести зміни до законодавства, які дозволять вагітним депутаткам Європейського парламенту делегувати право голосу. Про це повідомляє Politico.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з новими правилами, депутатки зможуть передавати право голосу іншим під час трьох останніх місяців вагітності, а також протягом шести місяців після народження дитини.

Для набуття чинності рішення має пройти кілька етапів: Рада Європи передасть текст до Європарламенту для офіційного схвалення, після чого документ повернеться до Ради для остаточного затвердження. Після цього зміни мають ратифікувати держави-члени ЄС.

Очікується, що нову політику планують запровадити до наступних виборів до Європейського парламенту у 2029 році.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що такі зміни дозволять інституції краще відображати суспільство та забезпечать принципи справедливості й рівності. За її словами, жодна обрана представниця не повинна опинятися перед вибором між виконанням своїх обов’язків і народженням дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

Як не втратити право на відстрочку: Верховний Суд розповів, у яких випадках суд визнає призов законним

Верховний Суд оприлюднив ключові кейси щодо неможливості оскарження повісток до тонкощів мобілізації осіб віком до 25 років.

Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]