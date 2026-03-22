В ЕС одобрили изменения, которые позволят беременным депутатам передавать право голоса

14:47, 22 марта 2026
Новая норма предусматривает возможность делегирования голоса в последние месяцы беременности и после рождения ребенка, однако она ещё должна пройти процедуру утверждения.
Страны Европейского Союза согласились внести изменения в законодательство, которые позволят беременным депутатам Европейского парламента делегировать право голоса. Об этом сообщает Politico.

Согласно новым правилам, депутаты смогут передавать право голоса другим в течение трех последних месяцев беременности, а также в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Для вступления в силу решение должно пройти несколько этапов: Совет Европы передаст текст в Европарламент для официального одобрения, после чего документ вернется в Совет для окончательного утверждения. После этого изменения должны ратифицировать государства-члены ЕС.

Ожидается, что новую политику планируют ввести до следующих выборов в Европейский парламент в 2029 году.

Председатель Европарламента Роберта Метзола заявила, что такие изменения позволят институту лучше отражать общество и обеспечат принципы справедливости и равенства. По ее словам, ни одна избранная представительница не должна сталкиваться с выбором между выполнением своих обязанностей и рождением ребенка.

ЕС депутат

