  1. В Україні

$10 тисяч за «непридатність» до військової служби: у Кропивницькому судитимуть 20-річного посередника

16:35, 22 березня 2026
Слідство вважає, що він діяв у змові та пропонував уникнути мобілізації через фіктивне лікування.
У Кропивницькому перед судом постане 20-річний місцевий житель, якого обвинувачують у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців щодо мобілізації. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Молодика підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що обвинувачений діяв у змові з іншими особами, матеріали щодо яких виділили в окреме провадження. Вони пропонували чоловікам призовного віку «допомогу» в уникненні мобілізації.

Йшлося про організацію фіктивного лікування та оформлення вигаданих медичних діагнозів, які могли б стати підставою для визнання непридатності до військової служби. Для цього фігуранти обіцяли використати нібито наявні зв’язки у територіальних центрах комплектування та медичних установах області.

Свої «послуги» вони оцінили у 10 тисяч доларів.

За версією слідства, під час зустрічей із чоловіком, який отримав повістку, обвинувачений спочатку отримав частину коштів — 2500 доларів, а згодом вимагав решту суми. У січні 2026 року під час передачі ще 7500 доларів його викрили правоохоронці.

Окрім цього, встановлено, що під час вимагання грошей чоловік погрожував потерпілому, демонструючи предмет, схожий на ніж.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

