$10 тысяч за «непригодность» к военной службе: в Кропивницком будут судить 20-летнего посредника

В Кропивницком перед судом предстанет 20-летний местный житель, которого обвиняют в вымогательстве неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц относительно мобилизации. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Молодого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что обвиняемый действовал по сговору с другими лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Они предлагали мужчинам призывного возраста «помощь» в уклонении от мобилизации.

Речь шла об организации фиктивного лечения и оформлении вымышленных медицинских диагнозов, которые могли бы стать основанием для признания непригодности к военной службе. Для этого фигуранты обещали использовать якобы имеющиеся связи в территориальных центрах комплектования и медицинских учреждениях области.

Свои «услуги» они оценили в 10 тысяч долларов.

По версии следствия, во время встреч с мужчиной, который получил повестку, обвиняемый сначала получил часть средств — 2500 долларов, а затем требовал остальную сумму. В январе 2026 года во время передачи еще 7500 долларов его разоблачили правоохранители.

Кроме того, установлено, что во время вымогательства денег мужчина угрожал потерпевшему, демонстрируя предмет, похожий на нож.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.