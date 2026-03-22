  1. В Украине

$10 тысяч за «непригодность» к военной службе: в Кропивницком будут судить 20-летнего посредника

16:35, 22 марта 2026
Следствие считает, что он действовал по сговору и предлагал избежать мобилизации через фиктивное лечение.
В Кропивницком перед судом предстанет 20-летний местный житель, которого обвиняют в вымогательстве неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц относительно мобилизации. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Молодого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что обвиняемый действовал по сговору с другими лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Они предлагали мужчинам призывного возраста «помощь» в уклонении от мобилизации.

Речь шла об организации фиктивного лечения и оформлении вымышленных медицинских диагнозов, которые могли бы стать основанием для признания непригодности к военной службе. Для этого фигуранты обещали использовать якобы имеющиеся связи в территориальных центрах комплектования и медицинских учреждениях области.

Свои «услуги» они оценили в 10 тысяч долларов.

По версии следствия, во время встреч с мужчиной, который получил повестку, обвиняемый сначала получил часть средств — 2500 долларов, а затем требовал остальную сумму. В январе 2026 года во время передачи еще 7500 долларов его разоблачили правоохранители.

Кроме того, установлено, что во время вымогательства денег мужчина угрожал потерпевшему, демонстрируя предмет, похожий на нож.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

прокуратура военные Чернигов мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

