У Німеччині хочуть навчати школярів діяти під час війни та криз

16:53, 22 березня 2026
Учні можуть двічі на рік проходити спеціальні уроки з реагування на надзвичайні ситуації, включно з блекаутами, повенями та війною.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт пропонує запровадити для школярів навчання з реагування на різні кризові ситуації, зокрема відключення електроенергії, повені, терористичні атаки або війну. Про це повідомляє DW.

За словами міністра, Німеччина має бути краще підготовлена до подібних подій, а знання, отримані учнями, можуть бути корисними і для їхніх родин.

«Таким чином, наші школярі стануть знавцями у сфері кризового управління і зможуть передати свої знання безпосередньо своїм сім’ям», – заявив Добріндт.

Він додав, що планує представити відповідну ініціативу на наступній конференції міністрів внутрішніх справ, яка відбудеться у червні.

Згідно з пропозицією, школярі проходитимуть подвійний урок з цієї теми двічі на рік.

Німеччина діти школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

Як не втратити право на відстрочку: Верховний Суд розповів, у яких випадках суд визнає призов законним

Верховний Суд оприлюднив ключові кейси щодо неможливості оскарження повісток до тонкощів мобілізації осіб віком до 25 років.

Уряд заборонив українцям будувати «багатоповерхівки» замість городу у приватному секторі

Будівництво танхаусів тепер потребує містобудівних умов, а архітектори ризикують втратити доступ до Е-системи після двох порушень: уряд впровадив зміни до процедур будівництва.

