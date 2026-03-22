У Німеччині хочуть навчати школярів діяти під час війни та криз

Учні можуть двічі на рік проходити спеціальні уроки з реагування на надзвичайні ситуації, включно з блекаутами, повенями та війною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт пропонує запровадити для школярів навчання з реагування на різні кризові ситуації, зокрема відключення електроенергії, повені, терористичні атаки або війну. Про це повідомляє DW.

За словами міністра, Німеччина має бути краще підготовлена до подібних подій, а знання, отримані учнями, можуть бути корисними і для їхніх родин.

«Таким чином, наші школярі стануть знавцями у сфері кризового управління і зможуть передати свої знання безпосередньо своїм сім’ям», – заявив Добріндт.

Він додав, що планує представити відповідну ініціативу на наступній конференції міністрів внутрішніх справ, яка відбудеться у червні.

Згідно з пропозицією, школярі проходитимуть подвійний урок з цієї теми двічі на рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.