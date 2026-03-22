В Германии хотят учить школьников действовать во время войны и кризисов

Ученики могут два раза в год посещать специальные уроки по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая отключения электроэнергии, наводнения и войну.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предлагает ввести для школьников обучение по реагированию на различные кризисные ситуации, в частности отключение электроэнергии, наводнения, террористические атаки или войну. Об этом сообщает DW.

По словам министра, Германия должна быть лучше подготовлена к подобным событиям, а знания, полученные учениками, могут быть полезны и для их семей.

«Таким образом, наши школьники станут экспертами в сфере кризисного управления и смогут передать свои знания непосредственно своим семьям», — заявил Добриндт.

Он добавил, что планирует представить соответствующую инициативу на следующей конференции министров внутренних дел, которая состоится в июне.

Согласно предложению, школьники будут проходить двойной урок по этой теме два раза в год.

