В Україні можуть підвищити штрафи за порушення у сфері водокористування — законопроєкт у Раді

19:18, 23 березня 2026
Кабмін пропонує посилити відповідальність і розширити перелік правопорушень у сфері охорони водних ресурсів.
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15096, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони та раціонального використання вод.

Документ має на меті підвищити рівень екологічної безпеки, запобігти негативному впливу господарської діяльності на довкілля та забезпечити збереження водних ресурсів.

Законопроєктом пропонується збільшити штрафи за низку правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема за порушення вимог у сфері водокористування.

Також уряд ініціює розширення переліку правопорушень: до Кодексу планують додати норми, передбачені Водним кодексом України. Йдеться, зокрема, про відповідальність за недотримання умов дозволів на спеціальне водокористування, руйнування русел річок під час будівництва, порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах, а також внесення недостовірних даних до державної статистичної звітності щодо обліку вод.

У разі ухвалення документа відповідальність за порушення природоохоронного законодавства у сфері водних ресурсів буде посилена.

Верховна Рада України Кабінет Міністрів України штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС та міжнародні експерти визначили майбутніх суддів ВАКС

Від 205 претендентів до 22 фіналістів: завершились співбесіди до Вищого антикорупційного суду.

ВС: військовим зберігається виплата до 100 тисяч гривень при лікуванні наслідків поранення

КАС ВС роз’яснив, що право на додаткову винагороду у 100 000 грн зберігається і під час лікування наслідків поранення, якщо встановлено їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини.

Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

