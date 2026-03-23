В Україні можуть підвищити штрафи за порушення у сфері водокористування — законопроєкт у Раді

Кабмін пропонує посилити відповідальність і розширити перелік правопорушень у сфері охорони водних ресурсів.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15096, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони та раціонального використання вод.

Документ має на меті підвищити рівень екологічної безпеки, запобігти негативному впливу господарської діяльності на довкілля та забезпечити збереження водних ресурсів.

Законопроєктом пропонується збільшити штрафи за низку правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема за порушення вимог у сфері водокористування.

Також уряд ініціює розширення переліку правопорушень: до Кодексу планують додати норми, передбачені Водним кодексом України. Йдеться, зокрема, про відповідальність за недотримання умов дозволів на спеціальне водокористування, руйнування русел річок під час будівництва, порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах, а також внесення недостовірних даних до державної статистичної звітності щодо обліку вод.

У разі ухвалення документа відповідальність за порушення природоохоронного законодавства у сфері водних ресурсів буде посилена.

