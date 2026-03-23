В Украине могут повысить штрафы за нарушения в сфере водопользования — законопроект в Раде

Кабмин предлагает усилить ответственность и расширить перечень правонарушений в сфере охраны водных ресурсов.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15096, который предусматривает усиление административной ответственности за нарушения в сфере охраны и рационального использования вод.

Документ направлен на повышение уровня экологической безопасности, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и обеспечение сохранения водных ресурсов.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за ряд правонарушений, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, в частности за нарушение требований в сфере водопользования.

Также правительство инициирует расширение перечня правонарушений: в Кодекс планируют добавить нормы, предусмотренные Водным кодексом Украины. Речь идет, в частности, об ответственности за несоблюдение условий разрешений на специальное водопользование, разрушение русел рек во время строительства, нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, а также внесение недостоверных данных в документы государственной статистической отчетности по учету вод.

В случае принятия документа ответственность за нарушения природоохранного законодательства в сфере водных ресурсов будет усилена.

