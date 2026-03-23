  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Украине могут повысить штрафы за нарушения в сфере водопользования — законопроект в Раде

19:18, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин предлагает усилить ответственность и расширить перечень правонарушений в сфере охраны водных ресурсов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15096, который предусматривает усиление административной ответственности за нарушения в сфере охраны и рационального использования вод.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ направлен на повышение уровня экологической безопасности, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и обеспечение сохранения водных ресурсов.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за ряд правонарушений, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях, в частности за нарушение требований в сфере водопользования.

Также правительство инициирует расширение перечня правонарушений: в Кодекс планируют добавить нормы, предусмотренные Водным кодексом Украины. Речь идет, в частности, об ответственности за несоблюдение условий разрешений на специальное водопользование, разрушение русел рек во время строительства, нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, а также внесение недостоверных данных в документы государственной статистической отчетности по учету вод.

В случае принятия документа ответственность за нарушения природоохранного законодательства в сфере водных ресурсов будет усилена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]