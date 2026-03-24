Пенсійна реформа в Україні: Улютін пояснив, чому йдеться не про підвищення виплат, а про нову модель системи

10:35, 24 березня 2026
Мінсоцполітики та МВФ обговорили пенсійну реформу і соцвиплати.
Міністр соціальної політики Денис Улютін під час зустрічі з місією МВФ заявив, що пенсійна реформа це не просто перегляд розміру виплат, а зміна самої моделі системи — для її довгострокової стабільності та справедливості.

Участь у зустрічі взяли представники Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм.

Під час переговорів сторони обговорили подальші кроки реформування соціальної сфери. Зокрема, йшлося про пенсійну реформу, індексацію пенсій та впровадження базової соціальної допомоги.

Як зазначив Улютін, ключовою метою реформ є зміна самої моделі соціальної системи.

«Реформи у соціальній сфері, зокрема пенсійну реформу, часто сприймають як підвищення виплат. Але насправді йдеться передусім про зміну самої моделі системи, щоб вона була справді сталою та справедливою на довгий період», — наголосив міністр.

За підсумками зустрічі сторни домовилися посилити співпрацю у сфері реформування соціальної політики, зокрема щодо пенсійної системи та вдосконалення механізмів соціальних виплат.

Зауважимо, що Денис Улютін зазначив, що майбутня пенсійна реформа в Україні робить акцент на добровільній накопичувальній системі як додатковому інструменті фінансової безпеки громадян.

За словами міністра, демографічна ситуація та структура пенсійної системи створюють значні виклики для молодого покоління, адже нині фактично один працюючий утримує одного пенсіонера. Така пропорція є вразливою і потребує змін, щоб не посилювати податковий тиск на молодь у майбутньому.

«Працюємо над тим, щоб заохотити громадян, насамперед активну молодь, формувати власні пенсійні накопичення та створити фінансові інструменти для додаткової пенсійної “подушки”», — зазначив Денис Улютін.

У межах підготовки реформи Україна аналізує міжнародний досвід і, за словами міністра, у межах пенсійної реформи опрацьовується саме добровільна модель накопичень.

У Мінсоцполітики кажуть, що міжнародний досвід показує, що обов’язкові накопичувальні системи можуть містити значні ризики та потребують потужних фінансових інструментів.

Тому наразі опрацьовується саме добровільна модель — як інструмент, що дозволить активній частині населення самостійно формувати «пенсійну подушку» та стати додатковим джерелом пенсійних виплат у майбутньому.

