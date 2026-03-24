Пенсионная реформа в Украине: Улютин объяснил, почему речь идет не о повышении выплат, а о новой модели системы

Минсоцполитики и МВФ обсудили пенсионную реформу и соцвыплаты.

Министр социальной политики Денис Улютин во время встречи с миссией МВФ заявил, что пенсионная реформа — это не просто пересмотр размера выплат, а изменение самой модели системы — для ее долгосрочной стабильности и справедливости.

Участие во встрече приняли представители Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ в Украине Гевином Греем.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшие шаги реформирования социальной сферы. В частности, речь шла о пенсионной реформе, индексации пенсий и внедрении базовой социальной помощи.

Как отметил Улютин, ключевой целью реформ является изменение самой модели социальной системы.

«Реформы в социальной сфере, в частности пенсионную реформу, часто воспринимают как повышение выплат. Но на самом деле речь идет прежде всего об изменении самой модели системы, чтобы она была действительно устойчивой и справедливой на длительный период», — подчеркнул министр.

По итогам встречи стороны договорились усилить сотрудничество в сфере реформирования социальной политики, в частности по пенсионной системе и совершенствованию механизмов социальных выплат.

Отметим, что ранее Улютин отметил, что будущая пенсионная реформа в Украине делает акцент на добровольной накопительной системе как дополнительном инструменте финансовой безопасности граждан.

По словам министра, демографическая ситуация и структура пенсионной системы создают значительные вызовы для молодого поколения, поскольку сегодня фактически один работающий содержит одного пенсионера. Такая пропорция является уязвимой и требует изменений, чтобы не усиливать налоговую нагрузку на молодежь в будущем.

«Работаем над тем, чтобы поощрить граждан, прежде всего активную молодежь, формировать собственные пенсионные накопления и создать финансовые инструменты для дополнительной пенсионной “подушки”», — отметил Денис Улютин.

В рамках подготовки реформы Украина анализирует международный опыт и, по словам министра, в рамках пенсионной реформы прорабатывается именно добровольная модель накоплений.

В Минсоцполитики отмечают, что международный опыт показывает, что обязательные накопительные системы могут содержать значительные риски и требуют мощных финансовых инструментов.

Поэтому в настоящее время прорабатывается именно добровольная модель — как инструмент, который позволит активной части населения самостоятельно формировать «пенсионную подушку» и стать дополнительным источником пенсионных выплат в будущем.

