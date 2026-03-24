  1. В Україні

У ТЦК спростували міф про «приватні» центри мобілізації

19:00, 24 березня 2026
У ТЦК назвали міфи про приватний статус установ частиною інформаційної операції під умовною назвою «Ухилянт».
Житомирський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про нібито «приватний» статус центрів. За даними відомства, такі твердження, що ширяться у соціальних мережах, базуються на маніпуляціях із кодом ЄДРПОУ та реєстрацією, і не відповідають дійсності.

Відповідно до ст. 3 Закону про Збройні Сили України, організаційно ЗСУ складаються з органів військового управління, з’єднань, військових частин, навчальних закладів та установ, що забезпечують військову підготовку. Постанова Кабміну чітко визначає, що ТЦК та СП є органами військового управління, які реалізують законодавство щодо військового обов’язку, мобілізації та соціальної підтримки військовослужбовців.

У відомстві підкреслили, що міф про «приватні форми» поширюють ті, хто прагне ухилитися від виконання військового обов’язку. Крім того, такі наративи є частиною інформаційної операції рф під умовною назвою «Ухилянт», спрямованої на дискредитацію ЗСУ, послаблення мобілізації та посів розколу в суспільстві.

«Пропаганда рф системно руйнує єдність українців. Вона працює на дискредитацію образу Захисників України, знецінення служби, сіє страх, недовіру і ворожнечу між цивільними та військовослужбовцями», — наголосили у Житомирському ТЦК.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клікнула — і привласнила 0,1 га: суд у Києві розкрив аферу з державним реєстром землі

Суд виніс вирок за незаконне оформлення ділянки, але без реального ув’язнення.

Держфінмоніторинг: як Україна шукає «брудні» гроші за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

