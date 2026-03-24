У ТЦК спростували міф про «приватні» центри мобілізації

У ТЦК назвали міфи про приватний статус установ частиною інформаційної операції під умовною назвою «Ухилянт».

Житомирський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про нібито «приватний» статус центрів. За даними відомства, такі твердження, що ширяться у соціальних мережах, базуються на маніпуляціях із кодом ЄДРПОУ та реєстрацією, і не відповідають дійсності.

Відповідно до ст. 3 Закону про Збройні Сили України, організаційно ЗСУ складаються з органів військового управління, з’єднань, військових частин, навчальних закладів та установ, що забезпечують військову підготовку. Постанова Кабміну чітко визначає, що ТЦК та СП є органами військового управління, які реалізують законодавство щодо військового обов’язку, мобілізації та соціальної підтримки військовослужбовців.

У відомстві підкреслили, що міф про «приватні форми» поширюють ті, хто прагне ухилитися від виконання військового обов’язку. Крім того, такі наративи є частиною інформаційної операції рф під умовною назвою «Ухилянт», спрямованої на дискредитацію ЗСУ, послаблення мобілізації та посів розколу в суспільстві.

«Пропаганда рф системно руйнує єдність українців. Вона працює на дискредитацію образу Захисників України, знецінення служби, сіє страх, недовіру і ворожнечу між цивільними та військовослужбовцями», — наголосили у Житомирському ТЦК.

