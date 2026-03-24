В ТЦК опровергли миф о «частных» центрах мобилизации

В ТЦК назвали мифы о частном статусе учреждений частью информационной операции под условным названием «Ухилянт».

Житомирский областной ТЦК и СП опровергли информацию о якобы «частном» статусе центров. По данным ведомства, такие утверждения, распространяющиеся в социальных сетях, основаны на манипуляциях с кодом ЕГРПОУ и регистрацией и не соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 3 Закона о Вооруженных Силах Украины, организационно ВСУ состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей, учебных заведений и учреждений, обеспечивающих военную подготовку. Постановление Кабмина четко определяет, что ТЦК и СП являются органами военного управления, которые реализуют законодательство о воинской обязанности, мобилизации и социальной поддержке военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что миф о «частных формах» распространяют те, кто стремится уклониться от выполнения воинской обязанности. Кроме того, такие нарративы являются частью информационной операции РФ под условным названием «Ухилянт», направленной на дискредитацию ВСУ, ослабление мобилизации и посев раскола в обществе.

«Пропаганда РФ системно разрушает единство украинцев. Она работает на дискредитацию образа Защитников Украины, обесценивание службы, сеет страх, недоверие и вражду между гражданскими и военнослужащими», — подчеркнули в Житомирском ТЦК.

