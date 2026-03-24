Єврокомісія виділила 25 млн євро на дитсадки в Україні

Кошти спрямують на модернізацію дитсадків, облаштування укриттів та створення безпечного освітнього середовища.

Європейська Комісія виділила 25 млн євро на підтримку громад, працівників дошкільної освіти та створення безпечних і сучасних умов у закладах дошкільної освіти в Україні. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Рішення про виділення коштів погодила Керівна рада Ukraine Investment Framework. Реалізація відбуватиметься спільно зі Світовим банком у межах програми LEARN.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, інвестиції спрямовані на підтримку впровадження нового Закону України «Про дошкільну освіту». Кошти використають для модернізації приміщень, створення безпечного середовища та впровадження нових освітніх стандартів, що дозволить повернути до очного навчання понад 2 тисячі дітей.

У межах фінансування передбачено підтримку громад і працівників сфери, облаштування укриттів подвійного призначення, оновлення приміщень із урахуванням безбар’єрності, а також створення безпечних і функціональних просторів для навчання, гри та розвитку дітей.

Громади відбиратимуть для участі у проєкті через цифрову систему оцінювання потреб. Пріоритет надаватимуть регіонам із найбільшою потребою у відновленні доступу до дошкільної освіти та поверненні батьків до роботи.

За даними МОН, фінансування залучено в межах загальнодержавної ініціативи «First Steps Forward», яку започаткувало Міністерство освіти і науки України для трансформації галузі та збільшення інвестицій у сектор. Ініціативу МОН реалізує разом із ЮНІСЕФ, урядом Фінляндії, Світовим банком та ЄС. Проєкт стартує у квітні 2026 року та триватиме три роки. Нове фінансування дозволить розширити програму за рахунок інвестицій у фізичну освітню інфраструктуру, підтримку громад і працівників сфери дошкільної освіти.

