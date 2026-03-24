Еврокомиссия выделила 25 млн евро на детские сады в Украине

18:11, 24 марта 2026
Средства будут направлены на модернизацию детских садов, обустройство укрытий и создание безопасной образовательной среды.
Европейская Комиссия выделила 25 млн евро на поддержку общин, работников дошкольного образования и создание безопасных и современных условий в учреждениях дошкольного образования в Украине. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Решение о выделении средств одобрила Руководящий совет Ukraine Investment Framework. Реализация будет проходить совместно со Всемирным банком в рамках программы LEARN.

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, инвестиции направлены на поддержку внедрения нового Закона Украины «О дошкольном образовании». Средства будут использованы для модернизации помещений, создания безопасной среды и внедрения новых образовательных стандартов, что позволит вернуть к очному обучению более 2 тысяч детей.

В рамках финансирования предусмотрена поддержка общин и работников сферы, обустройство укрытий двойного назначения, обновление помещений с учетом безбарьерности, а также создание безопасных и функциональных пространств для обучения, игр и развития детей.

Громады будут отбираться для участия в проекте с помощью цифровой системы оценки потребностей. Приоритет будет отдаваться регионам с наибольшей потребностью в восстановлении доступа к дошкольному образованию и возвращении родителей на работу.

По данным МОН, финансирование привлечено в рамках общегосударственной инициативы «First Steps Forward», которую запустило Министерство образования и науки Украины для трансформации отрасли и увеличения инвестиций в сектор. Инициативу МОН реализует совместно с ЮНИСЕФ, правительством Финляндии, Всемирным банком и ЕС. Проект стартует в апреле 2026 года и продлится три года. Новое финансирование позволит расширить программу за счет инвестиций в физическую образовательную инфраструктуру, поддержку общин и работников сферы дошкольного образования.

дети Европа Украина Еврокомиссия

