Як людині з порушенням слуху та мовлення пройти фізичну ідентифікацію — відповідь ПФ

Закон передбачає можливість пройти фізичну ідентифікацію не лише в сервісних центрах Пенсійного фонду, а й онлайн.

Пенсійний фонд України пояснив, як людині з порушенням слуху та мовлення пройти фізичну ідентифікацію.

Там нагадали, що Закон передбачає можливість пройти фізичну ідентифікацію не лише в сервісних центрах Пенсійного фонду України (куди людина звертається особисто), а й онлайн:

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис”, створеного за допомогою мобільного застосунку “Дія”;

за допомогою відеоконференцзв’язку з територіальним органом Пенсійного фонду України.

Якщо людина з порушенням слуху або мовлення не може пройти фізичну ідентифікацію за допомогою “Дія.Підпису”, то є певний алгоритм дій:

Запис проводиться за заявою, яка подається через вебпортал Пенсійного фонду України або через Контакт-центр Фонду (тел.: 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71).

Якщо пенсіонер за станом здоров’я чи з інших причин під час відеоідентифікації має потребу в фізичному супроводі персонального асистента або помічника, то зазначає про це у заяві. А люди з порушеннями слуху або мовлення у своїй заяві про проходження ідентифікації можуть зазначити про необхідність залучити до сеансу перекладача жестової мови.

Як повідомити про свою потребу в додатковій послузі?

В заяві «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у полі «Вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації», зазначається вид бажаної послуги: «фізичний супровід» чи надання «перекладача жестової мови».

Якщо заяву на відеоідентифікацію через Контакт-центр Пенсійного фонду України подає помічник людини з порушенням слуху або мовлення, інформація про необхідність фізичного супроводу чи перекладача жестової мови повідомляється оператору, який формує заяву на ідентифікацію.

