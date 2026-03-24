Как человеку с нарушением слуха и речи пройти физическую идентификацию — ответ ПФ

Закон предусматривает возможность пройти физическую идентификацию не только в сервисных центрах Пенсионного фонда, но и онлайн.

Пенсионный фонд Украины объяснил, как человеку с нарушением слуха и речи пройти физическую идентификацию.

Там напомнили, что Закон предусматривает возможность пройти физическую идентификацию не только в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины (куда человек обращается лично), но и онлайн:

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис», созданной с помощью мобильного приложения «Дія»;

с помощью видеоконференцсвязи с территориальным органом Пенсионного фонда Украины.

Если человек с нарушением слуха или речи не может пройти физическую идентификацию с помощью «Дія.Підпис», существует определенный алгоритм действий:

Запись проводится по заявлению, которое подается через вебпортал Пенсионного фонда Украины или через Контакт-центр Фонда (тел.: 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71).

Если пенсионер по состоянию здоровья или по другим причинам во время видеоидентификации нуждается в физическом сопровождении персонального ассистента или помощника, он указывает это в заявлении. А люди с нарушениями слуха или речи в своем заявлении о прохождении идентификации могут указать необходимость привлечения к сеансу переводчика жестового языка.

Как сообщить о своей потребности в дополнительной услуге?

В заявлении «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи» в поле «Вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации» указывается вид желаемой услуги: «физическое сопровождение» или предоставление «переводчика жестового языка».

Если заявление на видеоидентификацию через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины подает помощник человека с нарушением слуха или речи, информация о необходимости физического сопровождения или переводчика жестового языка сообщается оператору, который формирует заявление на идентификацию.

