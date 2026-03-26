  1. В Україні

$2300 за успішне складання водійських іспитів — викрили експрацівника сервісного центру МВС

21:41, 26 березня 2026
У Києві правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

 «Підозрюваний, колишній працівник одного з сервісних центрів МВС у місті Києві обіцяв киянину допомогу в успішному складанні теоретичного та практичного іспитів для отримання водійського посвідчення. За 2300$ він обіцяв домовитись про це з працівниками ТСЦ МВС на Черкащині», - заявили у відомстві.

Після передачі всіє суми коштів підозрюваного, який на даний час працює інструктором з водіння в одній з автошкіл м. Києва, затримали.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

хабар Київ

