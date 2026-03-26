$2300 за успішне складання водійських іспитів — викрили експрацівника сервісного центру МВС
У Києві правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
«Підозрюваний, колишній працівник одного з сервісних центрів МВС у місті Києві обіцяв киянину допомогу в успішному складанні теоретичного та практичного іспитів для отримання водійського посвідчення. За 2300$ він обіцяв домовитись про це з працівниками ТСЦ МВС на Черкащині», - заявили у відомстві.
Після передачі всіє суми коштів підозрюваного, який на даний час працює інструктором з водіння в одній з автошкіл м. Києва, затримали.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
