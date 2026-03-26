$2300 за успешную сдачу водительских экзаменов — разоблачили экс-сотрудника сервисного центра МВД
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
«Подозреваемый, бывший сотрудник одного из сервисных центров МВД в городе Киеве, обещал киевлянину помощь в успешной сдаче теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения. За 2300$ он обещал договориться об этом с работниками ТСЦ МВД в Черкасской области», — заявили в ведомстве.
После передачи всей суммы средств подозреваемого, который в настоящее время работает инструктором по вождению в одной из автошкол г. Киева, задержали.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.