$2300 за успешную сдачу водительских экзаменов — разоблачили экс-сотрудника сервисного центра МВД

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«Подозреваемый, бывший сотрудник одного из сервисных центров МВД в городе Киеве, обещал киевлянину помощь в успешной сдаче теоретического и практического экзаменов для получения водительского удостоверения. За 2300$ он обещал договориться об этом с работниками ТСЦ МВД в Черкасской области», — заявили в ведомстве.

После передачи всей суммы средств подозреваемого, который в настоящее время работает инструктором по вождению в одной из автошкол г. Киева, задержали.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

