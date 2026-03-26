Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку: кого саме

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 25 березня розглянула матеріали щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами.

За результатами засідання ВРП ухвалила рішення про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Олександра Зінченка — з посади судді Донецького окружного адміністративного суду;

Світлани Ткачової — з посади судді Краматорського міського суду Донецької області, яка була відряджена до Бориславського міського суду Львівської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.