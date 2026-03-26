Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку: кого именно

ВСП принял решение об увольнении двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия 25 марта рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

По результатам заседания ВСП принял решение об увольнении в связи с подачей заявлений об отставке:

Александра Зинченко — с должности судьи Донецкого окружного административного суда;

Светланы Ткачевой — с должности судьи Краматорского городского суда Донецкой области, которая была командирована в Бориславский городской суд Львовской области.

