Кабмін суттєво оновив правила видачі свідоцтв для організацій, що перевіряють лічильники

Новий порядок встановлює конкретні вимоги та строки на кожному етапі — від подачі заяви до отримання свідоцтва.

Організації, які перевіряють точність лічильників води, газу, електроенергії та інших вимірювальних приладів отримуватимуть свідоцтво про уповноваження на проведення повірки за оновленою процедурою. Уряд ухвалив рішення про внесення змін до постанови КМУ від 24 лютого 2016 р. № 117, передає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«За показниками лічильників нараховуються платіжки мільйонів українців. Тому держава має чітко контролювати, хто і на яких підставах отримує право перевіряти ці прилади. Оновлений порядок приводить цю процедуру у відповідність до сучасних стандартів адміністративного права — з чіткими строками та зрозумілими критеріями», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Ключові зміни

1. Повідомлення про недоліки в пакеті документів надходитиме протягом трьох робочих днів

Якщо організація подала неповний пакет документів, Мінекономіки повідомить про недоліки протягом трьох робочих днів і надасть 10 календарних днів на їх усунення. Відмова у реєстрації заяви не передбачена.

2. Комісія перевірятиме організацію за п'ятьма критеріями

Виїзна комісія Мінекономіки перевірятиме п'ять критеріїв:

незалежність і неупередженість організації

кваліфікацію персоналу

наявність необхідного обладнання та приміщень

нормативні документи

систему якості

До складу комісії входитимуть фахівці з досвідом у сфері метрології не менше п'яти років. Персонал складатиме тест — 40 питань з теорії і практично демонструватиме проведення повірки.

Організація зможе оскаржити результати перевірки

Протягом п'яти робочих днів після отримання акта перевірки організація зможе подати письмові зауваження. Мінекономіки розглядатиме їх протягом наступних п'яти робочих днів.

На відкликання свідоцтва надаватиметься 20 робочих днів

Мінекономіки розглядатиме заяву про припинення дії свідоцтва протягом 20 робочих днів.

Рішення про відмову у наданні свідоцтва можна буде оскаржити протягом шести місяців

Рішення про відмову у наданні свідоцтва можна буде оскаржити в судовому порядку протягом шести місяців від моменту прийняття рішення.

У Мінекономіки додали, що правові основи метрологічної діяльності в Україні, зокрема вимоги до організацій, які проводять повірку засобів вимірювальної техніки визначає Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII.

Єдині стандарти для всіх адміністративних процедур в Україні, зокрема строки розгляду заяв, необхідність обґрунтування рішень та право на їх оскарження регулюються Законом України «Про адміністративну процедуру».

