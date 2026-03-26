Кабмин существенно обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики

Новый порядок устанавливает конкретные требования и сроки на каждом этапе — от подачи заявления до получения свидетельства.

Организации, которые проверяют точность счетчиков воды, газа, электроэнергии и других измерительных приборов, будут получать свидетельство об уполномочивании на проведение поверки по обновленной процедуре. Правительство приняло решение о внесении изменений в постановление КМУ от 24 февраля 2016 г. № 117, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«По показаниям счетчиков начисляются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы. Обновленный порядок приводит эту процедуру в соответствие с современными стандартами административного права — с четкими сроками и понятными критериями», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук.

Ключевые изменения

Уведомление о недостатках в пакете документов будет поступать в течение трех рабочих дней

Если организация подала неполный пакет документов, Минэкономики сообщит о недостатках в течение трех рабочих дней и предоставит 10 календарных дней на их устранение. Отказ в регистрации заявления не предусмотрен.

Комиссия будет проверять организацию по пяти критериям

Выездная комиссия Минэкономики будет проверять пять критериев:

независимость и беспристрастность организации

квалификацию персонала

наличие необходимого оборудования и помещений

нормативные документы

систему качества

В состав комиссии будут входить специалисты с опытом в сфере метрологии не менее пяти лет. Персонал будет сдавать тест — 40 вопросов по теории и практическую демонстрацию проведения поверки.

Организация сможет обжаловать результаты проверки

В течение пяти рабочих дней после получения акта проверки организация сможет подать письменные замечания. Минэкономики будет рассматривать их в течение следующих пяти рабочих дней.

На отзыв свидетельства будет предоставляться 20 рабочих дней

Минэкономики будет рассматривать заявление о прекращении действия свидетельства в течение 20 рабочих дней.

Решение об отказе в предоставлении свидетельства можно будет обжаловать в течение шести месяцев

Решение об отказе в предоставлении свидетельства можно будет обжаловать в судебном порядке в течение шести месяцев с момента принятия решения.

В Минэкономики добавили, что правовые основы метрологической деятельности в Украине, в частности требования к организациям, которые проводят поверку средств измерительной техники, определяет Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности» № 1314-VII.

Единые стандарты для всех административных процедур в Украине, в частности сроки рассмотрения заявлений, необходимость обоснования решений и право на их обжалование регулируются Законом Украины «Об административной процедуре».

