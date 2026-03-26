  1. В Украине

Кабмин существенно обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики

19:59, 26 марта 2026
Новый порядок устанавливает конкретные требования и сроки на каждом этапе — от подачи заявления до получения свидетельства.
Организации, которые проверяют точность счетчиков воды, газа, электроэнергии и других измерительных приборов, будут получать свидетельство об уполномочивании на проведение поверки по обновленной процедуре. Правительство приняло решение о внесении изменений в постановление КМУ от 24 февраля 2016 г. № 117, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«По показаниям счетчиков начисляются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы. Обновленный порядок приводит эту процедуру в соответствие с современными стандартами административного права — с четкими сроками и понятными критериями», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Петрук.

Ключевые изменения

  1. Уведомление о недостатках в пакете документов будет поступать в течение трех рабочих дней

Если организация подала неполный пакет документов, Минэкономики сообщит о недостатках в течение трех рабочих дней и предоставит 10 календарных дней на их устранение. Отказ в регистрации заявления не предусмотрен.

  1. Комиссия будет проверять организацию по пяти критериям

Выездная комиссия Минэкономики будет проверять пять критериев:

  • независимость и беспристрастность организации
  • квалификацию персонала
  • наличие необходимого оборудования и помещений
  • нормативные документы
  • систему качества

В состав комиссии будут входить специалисты с опытом в сфере метрологии не менее пяти лет. Персонал будет сдавать тест — 40 вопросов по теории и практическую демонстрацию проведения поверки.

  1. Организация сможет обжаловать результаты проверки

В течение пяти рабочих дней после получения акта проверки организация сможет подать письменные замечания. Минэкономики будет рассматривать их в течение следующих пяти рабочих дней.

  1. На отзыв свидетельства будет предоставляться 20 рабочих дней

Минэкономики будет рассматривать заявление о прекращении действия свидетельства в течение 20 рабочих дней.

  1. Решение об отказе в предоставлении свидетельства можно будет обжаловать в течение шести месяцев

Решение об отказе в предоставлении свидетельства можно будет обжаловать в судебном порядке в течение шести месяцев с момента принятия решения.

В Минэкономики добавили, что правовые основы метрологической деятельности в Украине, в частности требования к организациям, которые проводят поверку средств измерительной техники, определяет Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности» № 1314-VII.

Единые стандарты для всех административных процедур в Украине, в частности сроки рассмотрения заявлений, необходимость обоснования решений и право на их обжалование регулируются Законом Украины «Об административной процедуре».

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

