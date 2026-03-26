В Україні виявили системну проблему з перерахунком пенсій родин загиблих військових

Данило Гетманцев заявив про системну проблему з перерахунком пенсій родинам загиблих військових: під час перегляду виплат не враховують усі складові грошового забезпечення, що призводить до суттєвого заниження пенсій і потребує змін на рівні уряду.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до нього регулярно звертаються родини загиблих українських захисників, зокрема матері, дружини та діти військових, які загинули у 2014–2018 роках. За його словами, попри різні життєві історії, ці звернення об’єднує одна проблема — питання справедливості у нарахуванні пенсій.

Він зазначив, що під час призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника враховувалися всі складові грошового забезпечення військового, як це передбачено законом. Водночас після підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у 2019 році, коли родини звернулися за перерахунком, підхід змінився.

За його словами, під час перерахунку Пенсійний фонд почав враховувати лише три складові: посадовий оклад, оклад за званням і надбавку за вислугу років, тоді як інші виплати — надбавки, доплати та премії — не враховуються.

В результаті виникла ситуація, коли при призначенні пенсії держава враховує всі складові доходу, а при перерахунку — лише частину. За словами Гетманцева, це призводить до того, що розмір пенсій родин загиблих у перші роки війни може бути у 1,5–2 рази меншим, ніж мав би бути.

Він також зазначив, що до 2022 року такі пенсії фактично не індексувалися, через що розрив у виплатах лише зростав. Наразі родини загиблих у 2014 році отримують значно менше, ніж родини тих, хто загинув пізніше.

Данило Гетманцев наголосив, що відповідно до законодавства пенсії мають обчислюватися з урахуванням усіх складових грошового забезпечення, з яких сплачено єдиний соціальний внесок. За його словами, попри подання заяв і довідок із повним переліком виплат, родини часто отримують відмови у перерахунку.

Він пояснив, що Пенсійний фонд у таких випадках посилається на підзаконні акти, які, за його словами, суперечать логіці закону, а окремі їхні норми вже визнавалися судами протиправними. Депутат додав, що суди переважно стають на бік родин, однак не всі знають про порушення своїх прав.

За його словами, з 1 березня 2026 року держава підвищила мінімальний рівень виплат, запровадивши адресну допомогу у разі, якщо пенсія не досягає визначеного рівня. Водночас Гетманцев наголосив, що це не вирішує проблему, а лише частково її компенсує.Також він підкреслив, що основна проблема полягає у неправильному підході до обчислення пенсій, який не враховує всі складові грошового забезпечення, і що вона має системний характер.

На його думку, необхідні зміни на рівні уряду, зокрема щодо порядку перерахунку пенсій, із чітким передбаченням врахування всіх складових та забезпеченням автоматичного перерахунку без звернення до суду.

