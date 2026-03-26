В Украине выявили системную проблему с перерасчетом пенсий семей погибших военных

17:56, 26 марта 2026
Даниил Гетманцев заявил о системной проблеме с перерасчетом пенсий семьям погибших военных: при пересмотре выплат не учитывают все составляющие денежного довольствия, что приводит к существенному занижению пенсий и требует изменений на уровне правительства.
В Украине выявили системную проблему с перерасчетом пенсий семей погибших военных
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что к нему регулярно обращаются семьи погибших украинских защитников, в частности матери, жёны и дети военнослужащих, погибших в 2014–2018 годах. По его словам, несмотря на разные жизненные истории, эти обращения объединяет одна проблема — вопрос справедливости при начислении пенсий.

Он отметил, что при назначении пенсий по случаю потери кормильца учитывались все составляющие денежного обеспечения военнослужащего, как это предусмотрено законом. В то же время после повышения денежного обеспечения военнослужащих в 2019 году, когда семьи обратились за перерасчётом, подход изменился.

По его словам, при перерасчёте Пенсионный фонд начал учитывать только три составляющие: должностной оклад, оклад по званию и надбавку за выслугу лет, тогда как другие выплаты — надбавки, доплаты и премии — не учитываются.

В результате сложилась ситуация, когда при назначении пенсии государство учитывает все составляющие дохода, а при перерасчёте — лишь часть. По словам Гетманцева, это приводит к тому, что размер пенсий семей погибших в первые годы войны может быть в 1,5–2 раза меньше, чем должен быть.

Он также отметил, что до 2022 года такие пенсии фактически не индексировались, из-за чего разрыв в выплатах только увеличивался. Сейчас семьи погибших в 2014 году получают значительно меньше, чем семьи тех, кто погиб позже.

Данило Гетманцев подчеркнул, что в соответствии с законодательством пенсии должны рассчитываться с учётом всех составляющих денежного обеспечения, с которых уплачен единый социальный взнос. По его словам, несмотря на подачу заявлений и справок с полным перечнем выплат, семьи часто получают отказы в перерасчёте.

Он пояснил, что Пенсионный фонд в таких случаях ссылается на подзаконные акты, которые, по его словам, противоречат логике закона, а отдельные их нормы уже признавались судами противоправными. Депутат добавил, что суды в большинстве случаев становятся на сторону семей, однако не все знают о нарушении своих прав.

По его словам, с 1 марта 2026 года государство повысило минимальный уровень выплат, введя адресную помощь в случае, если пенсия не достигает установленного уровня. В то же время Гетманцев подчеркнул, что это не решает проблему, а лишь частично её компенсирует. Он также отметил, что основная проблема заключается в неправильном подходе к расчёту пенсий, который не учитывает все составляющие денежного обеспечения, и что она носит системный характер.

По его мнению, необходимы изменения на уровне правительства, в частности в порядке перерасчёта пенсий, с чётким закреплением учёта всех составляющих и обеспечением автоматического перерасчёта без необходимости обращения в суд.

Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

