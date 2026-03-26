Філії неприбуткових організацій: чи вносяться окремо до Реєстру

Податкова служба роз’яснила, чи потрібно філіям неприбуткових організацій окремо включатися до Реєстру, пояснивши їх правовий статус і порядок оподаткування.

Податкова служба в Одеській області повідомляє, чи включають філії до Реєстру неприбуткових організацій окремо.

Зазначається, що відповідно до норм Податкового кодексу України поняття «відокремлені підрозділи» застосовується у значенні, визначеному, зокрема, Цивільним кодексом України.

Згідно з Цивільним кодексом, філія — це відокремлений підрозділ юридичної особи, який знаходиться поза її основним місцезнаходженням і може виконувати всі або частину її функцій.

При цьому філії не мають статусу юридичної особи. Вони діють на підставі положення, затвердженого засновником, і використовують майно тієї юридичної особи, яка їх створила.

Водночас Податковий кодекс визначає, що платниками податку на прибуток є юридичні особи-резиденти, які здійснюють господарську діяльність як в Україні, так і за її межами, за винятком окремих категорій, зокрема неприбуткових організацій.

Неприбутковою для цілей оподаткування вважається організація, яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства і внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до Податкового кодексу України, до неприбуткових організацій, які відповідають установленим вимогам і не сплачують податок на прибуток, зокрема, можуть належати:

бюджетні установи;



громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;



спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;



житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);



об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;



професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;



сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;



інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ.



Оскільки статус неприбуткової організації надається тільки підприємствам, установам, організаціям зі статусом юридичної особи, то відокремлені підрозділи (філії) таких неприбуткових організацій без статусу юридичної особи не підлягають окремому включенню до Реєстру та відповідно не повинні окремо подавати Звіт про використання доходів прибутків неприбуткових установ організацій.

