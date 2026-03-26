  1. В Украине

Филиалы неприбыльных организаций: вносятся ли отдельно в Реестр

23:12, 26 марта 2026
Налоговая служба разъяснила, нужно ли филиалам некоммерческих организаций отдельно включаться в Реестр, объяснив их правовой статус и порядок налогообложения.
Филиалы неприбыльных организаций: вносятся ли отдельно в Реестр
Налоговая служба в Одесской области сообщает, включаются ли филиалы в Реестр неприбыльных организаций отдельно.

Отмечается, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины понятие «обособленные подразделения» применяется в значении, определённом, в частности, Гражданским кодексом Украины.

Согласно Гражданскому кодексу, филиал — это обособленное подразделение юридического лица, которое находится вне его основного местонахождения и может выполнять все или часть его функций.

При этом филиалы не имеют статуса юридического лица. Они действуют на основании положения, утверждённого учредителем, и используют имущество того юридического лица, которое их создало.

В то же время Налоговый кодекс определяет, что плательщиками налога на прибыль являются юридические лица-резиденты, которые осуществляют хозяйственную деятельность как на территории Украины, так и за её пределами, за исключением отдельных категорий, в частности неприбыльных организаций.

Неприбыльной для целей налогообложения считается организация, которая создана и зарегистрирована в соответствии с законодательством и внесена контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Согласно Налоговому кодексу Украины, к неприбыльным организациям, которые соответствуют установленным требованиям и не уплачивают налог на прибыль, в частности, могут относиться:

  • бюджетные учреждения;
  • общественные объединения, политические партии, творческие союзы, религиозные организации, благотворительные организации, пенсионные фонды;
  • союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц;
  • жилищно-строительные кооперативы (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором в соответствии с законом осуществлён ввод в эксплуатацию завершённого строительством жилого дома и такой дом строился или приобретался жилищно-строительным (жилищным) кооперативом), дачные (дачно-строительные), садоводческие и гаражные (гаражно-строительные) кооперативы (товарищества);
  • объединения совладельцев многоквартирного дома, ассоциации владельцев жилых домов;
  • профессиональные союзы, их объединения и организации профсоюзов, а также организации работодателей и их объединения;
  • сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, кооперативные объединения сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов;
  • другие юридические лица, деятельность которых соответствует требованиям п. 133.4 ст. 133 Налогового кодекса Украины.

Поскольку статус неприбыльной организации предоставляется только предприятиям, учреждениям и организациям, имеющим статус юридического лица, обособленные подразделения (филиалы) таких неприбыльных организаций без статуса юридического лица не подлежат отдельному включению в Реестр и, соответственно, не обязаны отдельно подавать отчёт об использовании доходов неприбыльных учреждений и организаций.

