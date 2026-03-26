Чи загрожує Україні дефіцит ліків через війну в Ірані — оцінка ВООЗ

Війна на Близькому Сході вже спричинила перебої на світовому ринку ліків, однак в Україні дефіциту не прогнозують.

Через війну на Близькому Сході на світовому ринку виникли певні перебої, однак в Україні дефіциту лікарських засобів наразі не прогнозують. Постачання забезпечується переважно наземними маршрутами, а частину препаратів закуповують усередині країни в межах гуманітарних програм. Про це заявив керівник офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

За його словами, імпорт ліків в Україну здійснюється здебільшого через Польщу та інші сусідні європейські країни наземним транспортом. Водночас медикаменти, які надходять як гуманітарна допомога, у більшості випадків закуповують у місцевих виробників. Крім того, в країні сформовано резервні запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

Найбільший вплив війни наразі відчувають країни Близького Сходу, які є кінцевими отримувачами лікарських засобів.

"Інша проблема полягає у тому, що значна частина лікарських засобів, вироблених в Індії та Китаї, зазвичай потрапляє до Європи авіарейсами, що проходять, зокрема, через країни Близького Сходу, однак можливе перенаправлення маршрутів.

Водночас для повної перебудови логістики знадобиться певний час", - сказав Ярно Хабіхт у коментарі Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що у середньостроковій перспективі це може призвести до зростання витрат на транспортування через подорожчання пального та зміну маршрутів, що може вплинути на ціни на ліки.

Також, за його словами, не виключаються тимчасові перебої з постачанням, однак очікується, що вони матимуть короткостроковий характер і зникнуть після налагодження альтернативної логістики.

