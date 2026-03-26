  1. В Украине
  2. / В мире

Угрожает ли Украине дефицит лекарств из-за войны в Иране — оценка ВОЗ

23:48, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Война на Ближнем Востоке уже повлекла за собой перебои на мировом рынке лекарств, однако в Украине дефицита не прогнозируют.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за войны на Ближнем Востоке на мировом рынке возникли определённые перебои, однако в Украине дефицита лекарственных средств в настоящее время не прогнозируется. Поставки обеспечиваются преимущественно наземными маршрутами, а часть препаратов закупается внутри страны в рамках гуманитарных программ. Об этом заявил руководитель офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, импорт лекарств в Украину осуществляется в основном через Польшу и другие соседние европейские страны наземным транспортом. В то же время медикаменты, поступающие в качестве гуманитарной помощи, в большинстве случаев закупаются у местных производителей. Кроме того, в стране сформированы резервные запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Наибольшее влияние войны в настоящее время ощущают страны Ближнего Востока, которые являются конечными получателями лекарственных средств.

«Другая проблема заключается в том, что значительная часть лекарственных средств, произведённых в Индии и Китае, обычно поступает в Европу авиарейсами, проходящими, в частности, через страны Ближнего Востока, однако возможна перенаправка маршрутов.

В то же время для полной перестройки логистики потребуется определённое время», — сказал Ярно Хабихт в комментарии Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе это может привести к росту затрат на транспортировку из-за подорожания топлива и изменения маршрутов, что может повлиять на цены на лекарства.

Также, по его словам, не исключаются временные перебои с поставками, однако ожидается, что они будут носить краткосрочный характер и исчезнут после налаживания альтернативной логистики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]