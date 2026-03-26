Угрожает ли Украине дефицит лекарств из-за войны в Иране — оценка ВОЗ

Война на Ближнем Востоке уже повлекла за собой перебои на мировом рынке лекарств, однако в Украине дефицита не прогнозируют.

Из-за войны на Ближнем Востоке на мировом рынке возникли определённые перебои, однако в Украине дефицита лекарственных средств в настоящее время не прогнозируется. Поставки обеспечиваются преимущественно наземными маршрутами, а часть препаратов закупается внутри страны в рамках гуманитарных программ. Об этом заявил руководитель офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

По его словам, импорт лекарств в Украину осуществляется в основном через Польшу и другие соседние европейские страны наземным транспортом. В то же время медикаменты, поступающие в качестве гуманитарной помощи, в большинстве случаев закупаются у местных производителей. Кроме того, в стране сформированы резервные запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Наибольшее влияние войны в настоящее время ощущают страны Ближнего Востока, которые являются конечными получателями лекарственных средств.

«Другая проблема заключается в том, что значительная часть лекарственных средств, произведённых в Индии и Китае, обычно поступает в Европу авиарейсами, проходящими, в частности, через страны Ближнего Востока, однако возможна перенаправка маршрутов.

В то же время для полной перестройки логистики потребуется определённое время», — сказал Ярно Хабихт в комментарии Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе это может привести к росту затрат на транспортировку из-за подорожания топлива и изменения маршрутов, что может повлиять на цены на лекарства.

Также, по его словам, не исключаются временные перебои с поставками, однако ожидается, что они будут носить краткосрочный характер и исчезнут после налаживания альтернативной логистики.

