  1. В Україні

Уряд оновив порядок використання коштів на гуманітарне розмінування

20:38, 26 березня 2026
Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром гуманітарного розмінування.
Фото: me.gov.ua
Кабінет Міністрів спростив для агровиробників можливість розмінувати їх землі коштом держави. Також право на покриття витрат на гуманітарне розмінування отримали господарські товариства, 100% акцій яких належать державі і які користуються земельними ділянками державної власності. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Вкрай важливим пунктом рішення є спрощення процесу розмінування для фермерів. Раніше вони ще мусили відкривати в банках ескроу-рахунки, на які зараховувалися кошти для оплати вартості робіт з розмінування. Відтепер це буде здійснювати Центр гуманітарного розмінування А фермерам достатньо буде лише подати відповідну заявку», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Водночас бюджетні кошти, перераховані на ескроу-рахунки до 31 грудня 2025 року, й надалі можна використовувати відповідно до раніше підписаного договору.

Державна програма «Гуманітарне розмінування» передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром гуманітарного розмінування. Вони також мають відповідати ряду вимог:

  • не перебувати під санкціями РНБО;
  • не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора;
  • не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності;
  • не бути повʼязаними із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір.

Заявку для участі в програмі можна подати тільки через Державний аграрний реєстр (ДАР).

У Мінекономіки додають, що у державному бюджеті на 2026 рік на гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 мільярди гривень. Загалом з початку роботи програми оператори протимінної діяльності повернули до використання понад 15 тисяч гектарів агроугідь.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

