Уряд оновив порядок використання коштів на гуманітарне розмінування
Кабінет Міністрів спростив для агровиробників можливість розмінувати їх землі коштом держави. Також право на покриття витрат на гуманітарне розмінування отримали господарські товариства, 100% акцій яких належать державі і які користуються земельними ділянками державної власності. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
«Вкрай важливим пунктом рішення є спрощення процесу розмінування для фермерів. Раніше вони ще мусили відкривати в банках ескроу-рахунки, на які зараховувалися кошти для оплати вартості робіт з розмінування. Відтепер це буде здійснювати Центр гуманітарного розмінування А фермерам достатньо буде лише подати відповідну заявку», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.
Водночас бюджетні кошти, перераховані на ескроу-рахунки до 31 грудня 2025 року, й надалі можна використовувати відповідно до раніше підписаного договору.
Державна програма «Гуманітарне розмінування» передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром гуманітарного розмінування. Вони також мають відповідати ряду вимог:
- не перебувати під санкціями РНБО;
- не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора;
- не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності;
- не бути повʼязаними із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір.
Заявку для участі в програмі можна подати тільки через Державний аграрний реєстр (ДАР).
У Мінекономіки додають, що у державному бюджеті на 2026 рік на гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 мільярди гривень. Загалом з початку роботи програми оператори протимінної діяльності повернули до використання понад 15 тисяч гектарів агроугідь.
