  1. В Украине

Правительство обновило порядок использования средств на гуманитарное разминирование

20:38, 26 марта 2026
Участие в программе могут принять сельхозпроизводители, факт загрязнения участков которых подтвержден Центром гуманитарного разминирования.
Правительство обновило порядок использования средств на гуманитарное разминирование
Фото: me.gov.ua
Кабинет Министров упростил для агропроизводителей возможность разминировать их земли за счет государства. Также право на покрытие расходов на гуманитарное разминирование получили хозяйственные общества, 100% акций которых принадлежат государству и которые пользуются земельными участками государственной собственности. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Крайне важным пунктом решения является упрощение процесса разминирования для фермеров. Ранее им еще нужно было открывать в банках эскроу-счета, на которые зачислялись средства для оплаты стоимости работ по разминированию. Теперь это будет осуществлять Центр гуманитарного разминирования, а фермерам достаточно будет лишь подать соответствующую заявку», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Безкаравайный.

В то же время бюджетные средства, перечисленные на эскроу-счета до 31 декабря 2025 года, и далее можно использовать в соответствии с ранее подписанным договором.

Государственная программа «Гуманитарное разминирование» предусматривает полное покрытие разминирования земель сельскохозяйственного назначения. Участие в программе могут принять сельхозпроизводители, факт загрязнения участков которых подтвержден Центром гуманитарного разминирования. Они также должны соответствовать ряду требований:

  • не находиться под санкциями СНБО;
  • не иметь среди конечных владельцев граждан государства-агрессора;
  • не находиться в процессе банкротства, ликвидации или прекращения деятельности;
  • не быть связанными с сертифицированным оператором ПМД, с которым заключен договор.

Заявку на участие в программе можно подать только через Государственный аграрный реестр (ГАР).

В Минэкономики добавляют, что в государственном бюджете на 2026 год на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 2 миллиарда гривен. В целом с начала работы программы операторы противоминной деятельности вернули к использованию более 15 тысяч гектаров сельхозугодий.

Кабинет Министров Украины

