Правительство обновило порядок использования средств на гуманитарное разминирование
Кабинет Министров упростил для агропроизводителей возможность разминировать их земли за счет государства. Также право на покрытие расходов на гуманитарное разминирование получили хозяйственные общества, 100% акций которых принадлежат государству и которые пользуются земельными участками государственной собственности. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
«Крайне важным пунктом решения является упрощение процесса разминирования для фермеров. Ранее им еще нужно было открывать в банках эскроу-счета, на которые зачислялись средства для оплаты стоимости работ по разминированию. Теперь это будет осуществлять Центр гуманитарного разминирования, а фермерам достаточно будет лишь подать соответствующую заявку», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Безкаравайный.
В то же время бюджетные средства, перечисленные на эскроу-счета до 31 декабря 2025 года, и далее можно использовать в соответствии с ранее подписанным договором.
Государственная программа «Гуманитарное разминирование» предусматривает полное покрытие разминирования земель сельскохозяйственного назначения. Участие в программе могут принять сельхозпроизводители, факт загрязнения участков которых подтвержден Центром гуманитарного разминирования. Они также должны соответствовать ряду требований:
- не находиться под санкциями СНБО;
- не иметь среди конечных владельцев граждан государства-агрессора;
- не находиться в процессе банкротства, ликвидации или прекращения деятельности;
- не быть связанными с сертифицированным оператором ПМД, с которым заключен договор.
Заявку на участие в программе можно подать только через Государственный аграрный реестр (ГАР).
В Минэкономики добавляют, что в государственном бюджете на 2026 год на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 2 миллиарда гривен. В целом с начала работы программы операторы противоминной деятельности вернули к использованию более 15 тысяч гектаров сельхозугодий.
