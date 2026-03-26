Уряд розширив повноваження Експортно-кредитного агентства щодо страхування інвестиційних кредитів

Агентство самостійно визначатиме умови страхування та перелік ризиків, що покриваються.

Уряд розширив повноваження Експортно-кредитного агентства у сфері страхування інвестиційних кредитів. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Відтепер ЕКА самостійно визначатиме умови страхування інвестиційних кредитів, зокрема перелік ризиків, які покриваються. Відповідні умови формуватимуться через внутрішні документи агентства, затверджені наглядовою радою.

Раніше, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №388, агентство могло страхувати інвестиційні кредити лише від воєнних та політичних ризиків. Наразі ці обмеження знято на рівні урядового регулювання.

«Розширення повноважень ЕКА у страхуванні інвестиційних кредитів дозволить агентству оперативно реагувати на потреби ринку і пропонувати банкам ширше страхове покриття», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

