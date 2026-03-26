Агентство будет самостоятельно определять условия страхования и перечень покрываемых рисков.

Правительство расширило полномочия Экспортно-кредитного агентства в сфере страхования инвестиционных кредитов. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отныне ЭКА самостоятельно будет определять условия страхования инвестиционных кредитов, в частности перечень покрываемых рисков. Соответствующие условия будут формироваться через внутренние документы агентства, утвержденные наблюдательным советом.

Ранее, в соответствии с постановлением Кабинета Министров №388, агентство могло страховать инвестиционные кредиты только от военных и политических рисков. В настоящее время эти ограничения сняты на уровне государственного регулирования.

«Расширение полномочий ЕКА в сфере страхования инвестиционных кредитов позволит агентству оперативно реагировать на потребности рынка и предлагать банкам более широкое страховое покрытие», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

