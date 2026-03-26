  1. В Україні

Кабмін дозволив громадам самостійно визначати співфінансування шкільного харчування

21:34, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін скасував жорстку формулу 70/30 для шкіл.
Фото: Держпродспоживслужба
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів оновив правила використання державної субвенції на шкільне харчування, скасувавши фіксовану пропорцію 70/30 між державою та місцевими бюджетами. Тепер громади самостійно визначатимуть обсяг співфінансування та зможуть гнучкіше формувати вартість харчування. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Важливо, що кошти субвенції залишаються цільовими та призначені лише на закупівлю продуктів харчування, незалежно від того, чи школа готує їжу самостійно, чи через кейтеринг або аутсорсинг. Використовувати ці кошти на зарплати, комунальні послуги чи інші супутні витрати заборонено.

За новим підходом, державна субвенція покриватиме лише продукти, тоді як решта витрат — логістика, приготування, обслуговування — оплачуватиметься за рахунок місцевого бюджету. Це дозволить забезпечити стабільне і якісне харчування для дітей.

За даними Міносвіти, на сьогодні програмою безоплатного харчування охоплено близько 2 млн учнів, з яких понад 1,5 млн харчуються за кошти державної субвенції. У 2026 році на ці потреби передбачено 14,4 млрд грн. З вересня 2026 року планується охопити безоплатним харчуванням усіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі — приблизно 3 млн дітей.

Окремо держава інвестує у модернізацію шкільної інфраструктури: у 2026 році передбачено 1 млрд грн на оновлення харчоблоків. За три роки за рахунок держсубвенції модернізовано понад 170 шкільних їдалень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Кабінет Міністрів України школа

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]