Кабмін дозволив громадам самостійно визначати співфінансування шкільного харчування

Кабмін скасував жорстку формулу 70/30 для шкіл.

Фото: Держпродспоживслужба

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів оновив правила використання державної субвенції на шкільне харчування, скасувавши фіксовану пропорцію 70/30 між державою та місцевими бюджетами. Тепер громади самостійно визначатимуть обсяг співфінансування та зможуть гнучкіше формувати вартість харчування. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Важливо, що кошти субвенції залишаються цільовими та призначені лише на закупівлю продуктів харчування, незалежно від того, чи школа готує їжу самостійно, чи через кейтеринг або аутсорсинг. Використовувати ці кошти на зарплати, комунальні послуги чи інші супутні витрати заборонено.

За новим підходом, державна субвенція покриватиме лише продукти, тоді як решта витрат — логістика, приготування, обслуговування — оплачуватиметься за рахунок місцевого бюджету. Це дозволить забезпечити стабільне і якісне харчування для дітей.

За даними Міносвіти, на сьогодні програмою безоплатного харчування охоплено близько 2 млн учнів, з яких понад 1,5 млн харчуються за кошти державної субвенції. У 2026 році на ці потреби передбачено 14,4 млрд грн. З вересня 2026 року планується охопити безоплатним харчуванням усіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі — приблизно 3 млн дітей.

Окремо держава інвестує у модернізацію шкільної інфраструктури: у 2026 році передбачено 1 млрд грн на оновлення харчоблоків. За три роки за рахунок держсубвенції модернізовано понад 170 шкільних їдалень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.