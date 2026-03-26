  В Украине

Кабмин разрешил общинам самостоятельно определять долю софинансирования школьного питания

21:34, 26 марта 2026
Кабмин отменил жесткую формулу 70/30 для школ.
Фото: Госпродпотребслужба
Кабинет Министров обновил правила использования государственной субвенции на школьное питание, отменив фиксированную пропорцию 70/30 между государством и местными бюджетами. Теперь общины самостоятельно будут определять объем софинансирования и смогут более гибко формировать стоимость питания. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Важно, что средства субвенции остаются целевыми и предназначены только на закупку продуктов питания, независимо от того, готовит ли школа еду самостоятельно, через кейтеринг или аутсорсинг. Использовать эти средства на зарплаты, коммунальные услуги или другие сопутствующие расходы запрещено.

Согласно новому подходу, государственная субвенция будет покрывать только продукты, тогда как остальные расходы — логистика, приготовление, обслуживание — будут оплачиваться за счет местного бюджета. Это позволит обеспечить стабильное и качественное питание для детей.

По данным Минобразования, на сегодняшний день программой бесплатного питания охвачено около 2 млн учеников, из которых более 1,5 млн питаются за счет государственной субвенции. В 2026 году на эти нужды предусмотрено 14,4 млрд грн. С сентября 2026 года планируется охватить бесплатным питанием всех учеников, обучающихся очно или в смешанном формате — примерно 3 млн детей.

Кроме того, государство инвестирует в модернизацию школьной инфраструктуры: в 2026 году на обновление пищеблоков предусмотрено 1 млрд грн. За три года за счет государственной субвенции было модернизировано более 170 школьных столовых.

дети Кабинет Министров Украины школа

