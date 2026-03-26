  1. В Україні

З квітня Мінкульт запускає 1000 годин українського контенту

21:58, 26 березня 2026
Прийом заявок триватиме до червня, а обрана продукція охоплюватиме кіно, анімацію, перформанси та соціальні відеопроекти.
З квітня Міністерство культури України розпочинає реалізацію ініціативи Президента Володимира Зеленського щодо створення 1000 годин українського культурного продукту. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Програма передбачає державне фінансування виробництва контенту через відкриті конкурси для митців і креаторів. До напрямів фінансування входять ігрові та документальні фільми і серіали, анімація, дитячі фільми, сучасна музика, перформативне та візуальне мистецтво, аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж.

За словами Бережної, мета ініціативи — наповнити інформаційний простір українськими історіями, створити альтернативу російському контенту, посилити культурну стійкість суспільства та формувати інформаційне середовище, орієнтоване на молодь.

Прийом заявок на участь у програмі розпочнеться 3 квітня 2026 року і триватиме до червня. Всі деталі щодо подачі будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінкульту.

Тетяна Бережна наголосила, що навіть на п’ятий рік повномасштабної війни частина української молоді споживає російський культурний продукт через звичку та брак доступної української альтернативи. Програма покликана створити конкурентний і привабливий український контент, який відповідає інтересам і потребам молоді, а також стимулює розвиток креативних індустрій, створює робочі місця та підтримує економіку.

«Український культурний продукт формує майбутнє країни — наші цінності, героїв і те, якою Україна буде завтра. Інвестуючи у культурний продукт сьогодні, ми посилюємо захист від ворожого інформаційного впливу», — зазначила Бережна.

Україна культура

