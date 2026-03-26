С апреля Минкульт запускает 1000 часов украинского контента

21:58, 26 марта 2026
Прием заявок продлится до июня, а отобранные проекты будут охватывать кино, анимацию, перформансы и социальные видеопроекты.
С апреля Министерство культуры Украины начинает реализацию инициативы президента Владимира Зеленского по созданию 1000 часов украинского культурного продукта. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

Программа предусматривает государственное финансирование производства контента через открытые конкурсы для художников и креаторов. В направления финансирования входят игровые и документальные фильмы и сериалы, анимация, детские фильмы, современная музыка, перформативное и визуальное искусство, аудиовизуальные шоу и видеоролики для социальных сетей.

По словам Бережной, цель инициативы — наполнить информационное пространство украинскими историями, создать альтернативу российскому контенту, укрепить культурную устойчивость общества и формировать информационную среду, ориентированную на молодежь.

Прием заявок на участие в программе начнется 3 апреля 2026 года и продлится до июня. Все детали подачи будут опубликованы на официальном сайте Минкульта.

Татьяна Бережная подчеркнула, что даже на пятом году полномасштабной войны часть украинской молодежи потребляет российский культурный продукт из-за привычки и отсутствия доступной украинской альтернативы. Программа призвана создать конкурентоспособный и привлекательный украинский контент, который соответствует интересам и потребностям молодежи, а также стимулирует развитие креативных индустрий, создает рабочие места и поддерживает экономику.

«Украинский культурный продукт формирует будущее страны — наши ценности, героев и то, какой будет Украина завтра. Инвестируя в культурный продукт сегодня, мы укрепляем защиту от враждебного информационного влияния», — отметила Бережная.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

