С апреля Минкульт запускает 1000 часов украинского контента

С апреля Министерство культуры Украины начинает реализацию инициативы президента Владимира Зеленского по созданию 1000 часов украинского культурного продукта. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

Программа предусматривает государственное финансирование производства контента через открытые конкурсы для художников и креаторов. В направления финансирования входят игровые и документальные фильмы и сериалы, анимация, детские фильмы, современная музыка, перформативное и визуальное искусство, аудиовизуальные шоу и видеоролики для социальных сетей.

По словам Бережной, цель инициативы — наполнить информационное пространство украинскими историями, создать альтернативу российскому контенту, укрепить культурную устойчивость общества и формировать информационную среду, ориентированную на молодежь.

Прием заявок на участие в программе начнется 3 апреля 2026 года и продлится до июня. Все детали подачи будут опубликованы на официальном сайте Минкульта.

Татьяна Бережная подчеркнула, что даже на пятом году полномасштабной войны часть украинской молодежи потребляет российский культурный продукт из-за привычки и отсутствия доступной украинской альтернативы. Программа призвана создать конкурентоспособный и привлекательный украинский контент, который соответствует интересам и потребностям молодежи, а также стимулирует развитие креативных индустрий, создает рабочие места и поддерживает экономику.

«Украинский культурный продукт формирует будущее страны — наши ценности, героев и то, какой будет Украина завтра. Инвестируя в культурный продукт сегодня, мы укрепляем защиту от враждебного информационного влияния», — отметила Бережная.

