  1. В Україні

У Києві поставлять на облік усі автоматичні дорожні стовпці

22:00, 27 березня 2026
Рішення передбачає облік усіх болардів, які встановлені в Києві, а також визначення їхніх балансоутримувачів.
Київська міська рада ухвалила рішення щодо впорядкування використання та обслуговування автоматичних дорожніх стовпців (болардів) на територіях з обмеженим в’їздом. Відповідне рішення було прийнято 26 березня під час пленарного засідання.

Як повідомила депутатка Київради Юлія Баняс, у столиці давно існувала потреба систематизувати використання таких обмежувальних елементів, оскільки це напряму пов’язано з безпекою та організацією міського простору.

Згідно з ухваленим рішенням, передбачено:

  • проведення обліку всіх болардів у Києві;
  • визначення їх балансоутримувачів;
  • інтеграцію таких пристроїв до єдиної міської системи автоматизованого управління.

У міськраді наголошують, що нові правила мають усунути практику хаотичного встановлення болардів без єдиних стандартів. Окрему увагу приділено питанням безпеки, зокрема забезпеченню безперешкодного доступу екстрених служб до об’єктів.

Київ

