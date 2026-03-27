В Киеве поставят на учет все автоматические дорожные столбцы

Решение предусматривает учет всех боллардов, установленных в Киеве, а также определение их балансодержателей.

Киевский городской совет принял решение об упорядочении использования и обслуживания автоматических дорожных столбцов (боллардов) на территориях с ограниченным въездом. Соответствующее решение было принято 26 марта во время пленарного заседания.

Как сообщила депутат Киевсовета Юлия Баняс, в столице давно существовала необходимость систематизировать использование таких ограничительных элементов, поскольку это напрямую связано с безопасностью и организацией городского пространства.

Согласно принятому решению, предусмотрено:

проведение учета всех боллардов в Киеве;

определение их балансодержателей;

интеграция таких устройств в единую городскую систему автоматизированного управления.

В горсовете отмечают, что новые правила должны устранить практику хаотичной установки боллардов без единых стандартов. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности, в частности обеспечению беспрепятственного доступа экстренных служб к объектам.

