В Киеве поставят на учет все автоматические дорожные столбцы
Киевский городской совет принял решение об упорядочении использования и обслуживания автоматических дорожных столбцов (боллардов) на территориях с ограниченным въездом. Соответствующее решение было принято 26 марта во время пленарного заседания.
Как сообщила депутат Киевсовета Юлия Баняс, в столице давно существовала необходимость систематизировать использование таких ограничительных элементов, поскольку это напрямую связано с безопасностью и организацией городского пространства.
Согласно принятому решению, предусмотрено:
- проведение учета всех боллардов в Киеве;
- определение их балансодержателей;
- интеграция таких устройств в единую городскую систему автоматизированного управления.
В горсовете отмечают, что новые правила должны устранить практику хаотичной установки боллардов без единых стандартов. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности, в частности обеспечению беспрепятственного доступа экстренных служб к объектам.
