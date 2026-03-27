ДПС готує запуск податкових сервісів у Дії: декларації, сплата та повідомлення — Леся Карнаух

Державна податкова служба готує запуск нових податкових сервісів у застосунку Дія, які дозволять подавати декларації, сплачувати податки та отримувати податкові повідомлення онлайн.

Державна податкова служба продовжує роботу над цифровізацією своїх послуг, зокрема йдеться про впровадження нових податкових сервісів у застосунку Дія. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнесу Кіровоградщини у Кропивницькому.

У заході взяли участь понад 60 підприємців регіону. До обговорення також долучилися директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк та начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

За словами Карнаух, попит на розвиток цифрових інструментів у сфері податкових сервісів залишається високим.

«Проєкт, над яким активно працюємо разом з Мінцифри, – податки в Дії. І вже найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об'єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», – зазначила Леся Карнаух.

Під час зустрічі також обговорили питання блокування податкових накладних, віднесення підприємств до ризикових, дроблення бізнесу, модернізацію спрощеної системи. Бізнес також активно цікавиться питанням ліцензування біоетанолу.

Ще одне з питань, яке ставлять чи не в кожному регіоні – податкові перевірки.

Леся Карнаух повідомила, що після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок зменшилася приблизно на 25% порівняно з червнем–липнем 2025 року. За її словами, служба застосовує ризико-орієнтований підхід, за якого перевірки проводяться у разі наявності підстав, при цьому контроль не скасовується.

Під час поїздки до Кіровоградської області Карнаух разом із директоркою Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк ознайомилися з роботою системи податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття та розвиток бізнесу.

До процесу залучені офіси податкових консультантів і центри обслуговування платників, які взаємодіють з офісами «Зроблено в Україні» та супроводжують підприємців від подання заявки на грант до ведення діяльності.

За наявною інформацією, системою вже скористалися близько 150 отримувачів грантів і претендентів.

Також Карнаух відвідала тематичний форум, присвячений жіночому підприємництву. Вона зазначила, що підходи до комунікації з платниками податків змінюються з акцентом на чіткість і зрозумілість рішень.

