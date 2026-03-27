ГНС готовит запуск налоговых сервисов в Дии: декларации, уплата и сообщение Леся Карнаух

20:26, 27 марта 2026
Государственная налоговая служба готовит запуск новых налоговых сервисов в приложении Дия, которые позволят подавать декларации, платить налоги и получать налоговые уведомления онлайн.
Государственная налоговая служба продолжает работу над цифровизацией своих услуг, в частности речь идет о внедрении новых налоговых сервисов в приложении Дия. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнеса Кировоградской области в Кропивницком.

В мероприятии приняли участие более 60 предпринимателей региона. К обсуждению также присоединились директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк и глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По словам Карнаух, спрос на развитие цифровых инструментов в сфере налоговых сервисов остается высоким.

Она сообщила, что ГНС совместно с Минцифры работает над проектом внедрения налоговых услуг в «Дии», и в ближайшее время планируется запуск первых сервисов. Речь идет о возможности подачи декларации о доходах, уплаты налогов в один клик, получения налогового уведомления-решения и проведения сверки по объектам налогообложения.

Во время встречи также обсуждались вопросы блокировки налоговых накладных, отнесения предприятий к рисковым, дробления бизнеса и модернизации упрощенной системы. Отдельное внимание уделили теме лицензирования биоэтанола.

Кроме того, поднимался вопрос налоговых проверок. Карнаух сообщила, что после введения моратория их количество сократилось примерно на 25% по сравнению с июнем–июлем 2025 года. По ее словам, ГНС применяет риск-ориентированный подход, при котором проверки проводятся при наличии оснований, при этом контроль сохраняется.

В ходе поездки в Кировоградскую область Карнаух вместе с Жовтяк ознакомились с работой системы налогового сопровождения для получателей грантов на открытие и развитие бизнеса.

К процессу привлечены офисы налоговых консультантов и центры обслуживания налогоплательщиков, которые взаимодействуют с офисами «Сделано в Украине» и сопровождают предпринимателей от подачи заявки на грант до ведения деятельности.

По имеющейся информации, системой уже воспользовались около 150 получателей грантов и претендентов.

Также Карнаух посетила форум, посвященный женскому предпринимательству. Она отметила, что подходы к коммуникации с налогоплательщиками меняются с акцентом на четкость и понятность решений.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

