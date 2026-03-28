Вік — не перешкода: на Закарпатті жінка оформила перший закордонний паспорт у 94 роки

На Закарпатті 94-річна жінка вперше отримала закордонний паспорт.

фото: Міграційна служба Закарпатської області

У Берегівському підрозділі ГУ ДМС України в Закарпатській області вперше оформили закордонний паспорт жінці, яка народилася у 1932 році.

Фахівці міграційної служби надали заявниці всебічну підтримку під час оформлення: допомогли заповнити необхідні документи, проконсультували та супроводжували на кожному етапі — від подачі заявки до отримання готового паспорта.

У відділі підкреслюють, що обслуговування здійснювалося з урахуванням принципів безбар’єрності, а також із особливою увагою до індивідуальних потреб жінки.

У Державній міграційній службі наголошують, що оформити закордонний паспорт громадянина України можна незалежно від віку.

