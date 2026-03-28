Возраст — не помеха: на Закарпатье женщина оформила первый загранпаспорт в 94 года

На Закарпатье 94-летняя женщина впервые получила загранпаспорт.

В Береговском подразделении ГУ ГТС Украины в Закарпатской области впервые оформили загранпаспорт женщине, родившейся в 1932 году.

Специалисты миграционной службы оказали заявительнице всестороннюю поддержку при оформлении: помогли заполнить необходимые документы, проконсультировали и сопровождали на каждом этапе — от подачи заявки до получения готового паспорта.

В отделе подчеркивают, что обслуживание производилось с учетом принципов безбарьерности, а также с особым вниманием к индивидуальным потребностям женщины.

В Государственной миграционной службе подчеркивают, что оформить загранпаспорт гражданина Украины можно независимо от возраста.

