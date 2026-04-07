  1. В Україні

Вихід на пенсію пізніше: як це впливає на розмір виплат у 2026 році

16:52, 7 квітня 2026
Українцям пояснили, як додаткові роки роботи після 60 років впливають на розмір пенсії.
колаж з відкритих джерел
Українці досить часто відкладають вихід на пенсію, щоб отримати більші виплати в майбутньому. У такому випадку закон передбачає систему надбавок за кожен місяць додаткового стажу.

За даними Пенсійного фонду України та нормами законодавства, кожен місяць роботи після досягнення пенсійного віку додає відсотки до виплат.

Схема проста: якщо відкласти вихід до 5 років, пенсія зростає на 0,5% за кожен місяць. Якщо ж працювати довше ніж 5 років — надбавка збільшується до 0,75% щомісяця.

У підсумку один рік додаткової роботи може дати приблизно +6% до майбутньої пенсії, що для багатьох стає відчутною різницею.

Що втрачають працюючі пенсіонери?

Пенсіонери можуть одночасно отримувати зарплату і пенсію, але частина доплат у такому випадку не нараховується. Тобто доводиться обирати більші доходи зараз або вигідну пенсію в перспективі.

Важливий нюанс — до стажу зараховуються лише повні місяці роботи. Якщо період відпрацьований частково, він не вплине на розмір виплат.

Крім того, відстрочку отримання пенсії необхідно оформити офіційно — звернутися до Пенсійного фонду України ще до досягнення пенсійного віку.

Чи впливає зарплата після 60 років на розмір пенсії?

Якщо людина продовжує працювати офіційно та отримує вищу зарплату, це може збільшити розмір майбутніх виплат навіть більше, ніж сама відстрочка.

Саме тому рішення працювати після 60 років часто має не лише соціальне, а й фінансове підґрунтя.

Що робити, якщо пенсію нарахували неправильно?

ПФУ пояснив, що у разі помилок у розрахунках або неврахованого стажу, пенсію можна переглянути. Найчастіші причини таких випадків — неточності у даних, відмова в призначенні чи затягування розгляду документів.

Закон дозволяє оскаржити помилкові рішення, але процедура передбачає подання відповідної заяви та дотримання встановлених правил.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

