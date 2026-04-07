Выход на пенсию позже: как это влияет на размер выплат в 2026 году
Украинцы довольно часто откладывают выход на пенсию, чтобы получать более высокие выплаты в будущем. В таком случае законодательство предусматривает систему надбавок за каждый месяц дополнительного стажа.
По данным Пенсионного фонда Украины и нормам законодательства, каждый месяц работы после достижения пенсионного возраста добавляет проценты к выплатам.
Схема простая: если отложить выход на срок до 5 лет, пенсия увеличивается на 0,5% за каждый месяц. Если же работать дольше 5 лет — надбавка возрастает до 0,75% ежемесячно.
В итоге один год дополнительной работы может дать примерно +6% к будущей пенсии, что для многих становится ощутимой разницей.
Что теряют работающие пенсионеры?
Пенсионеры могут одновременно получать зарплату и пенсию, однако часть доплат в таком случае не начисляется. То есть приходится выбирать: более высокий доход сейчас или более выгодную пенсию в перспективе.
Важный нюанс — в стаж засчитываются только полные месяцы работы. Если период отработан частично, он не повлияет на размер выплат.
Кроме того, отсрочку получения пенсии необходимо оформить официально — обратиться в Пенсионный фонд Украины еще до достижения пенсионного возраста.
Влияет ли зарплата после 60 лет на размер пенсии?
Если человек продолжает работать официально и получает более высокую зарплату, это может увеличить размер будущих выплат даже больше, чем сама отсрочка.
Именно поэтому решение работать после 60 лет часто имеет не только социальную, но и финансовую основу.
Что делать, если пенсию начислили неправильно?
ПФУ пояснил, что в случае ошибок в расчетах или неучтенного стажа пенсию можно пересмотреть. Чаще всего такие ситуации возникают из-за неточностей в данных, отказа в назначении или затягивания рассмотрения документов.
Закон позволяет обжаловать ошибочные решения, однако процедура предусматривает подачу соответствующего заявления и соблюдение установленных правил.
