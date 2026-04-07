  В Украине

Выход на пенсию позже: как это влияет на размер выплат в 2026 году

16:52, 7 апреля 2026
Украинцам объяснили, как дополнительные годы после 60 лет влияют на размер пенсии.
Украинцы довольно часто откладывают выход на пенсию, чтобы получать более высокие выплаты в будущем. В таком случае законодательство предусматривает систему надбавок за каждый месяц дополнительного стажа.

По данным Пенсионного фонда Украины и нормам законодательства, каждый месяц работы после достижения пенсионного возраста добавляет проценты к выплатам.

Схема простая: если отложить выход на срок до 5 лет, пенсия увеличивается на 0,5% за каждый месяц. Если же работать дольше 5 лет — надбавка возрастает до 0,75% ежемесячно.

В итоге один год дополнительной работы может дать примерно +6% к будущей пенсии, что для многих становится ощутимой разницей.

Что теряют работающие пенсионеры?

Пенсионеры могут одновременно получать зарплату и пенсию, однако часть доплат в таком случае не начисляется. То есть приходится выбирать: более высокий доход сейчас или более выгодную пенсию в перспективе.

Важный нюанс — в стаж засчитываются только полные месяцы работы. Если период отработан частично, он не повлияет на размер выплат.

Кроме того, отсрочку получения пенсии необходимо оформить официально — обратиться в Пенсионный фонд Украины еще до достижения пенсионного возраста.

Влияет ли зарплата после 60 лет на размер пенсии?

Если человек продолжает работать официально и получает более высокую зарплату, это может увеличить размер будущих выплат даже больше, чем сама отсрочка.

Именно поэтому решение работать после 60 лет часто имеет не только социальную, но и финансовую основу.

Что делать, если пенсию начислили неправильно?

ПФУ пояснил, что в случае ошибок в расчетах или неучтенного стажа пенсию можно пересмотреть. Чаще всего такие ситуации возникают из-за неточностей в данных, отказа в назначении или затягивания рассмотрения документов.

Закон позволяет обжаловать ошибочные решения, однако процедура предусматривает подачу соответствующего заявления и соблюдение установленных правил.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

