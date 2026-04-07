На Дніпропетровщині викрили схему фіктивних бойових виплат: збитки державі — майже 12 млн грн

21:15, 7 квітня 2026
Слідство встановило, що 164 військовим без участі в боях нарахували доплати, завдавши збитків на 12 млн грн.
На Дніпропетровщині викрили схему фіктивних бойових виплат: збитки державі — майже 12 млн грн
фото: ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин Національної гвардії України на Дніпропетровщині та його колишньому начальнику штабу.

За даними слідства, керівництво організувало незаконну схему нарахування бойових виплат військовослужбовцям. Йдеться про 164 осіб, яким безпідставно оформили доплати нібито за виконання бойових завдань із утримання взводних опорних пунктів.

Насправді ж, як встановили правоохоронці, ці військові обіймали штабні посади та не брали участі у бойових діях.

Унаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків майже на 12 млн гривень. Водночас у ході досудового розслідування ці кошти вже відшкодовано.

Фігурантам інкримінують недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану.

У разі доведення вини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

