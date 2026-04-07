На Днепропетровщине разоблачили схему фиктивных боевых выплат: ущерб государству — почти 12 млн грн
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей Национальной гвардии Украины на Днепропетровщине и его бывшему начальнику штаба.
По данным следствия, руководство организовало незаконную схему начисления боевых выплат военнослужащим. Речь идет о 164 лицах, которым безосновательно оформили доплаты якобы за выполнение боевых задач по удержанию взводных опорных пунктов.
На самом же деле, как установили правоохранители, эти военные занимали штабные должности и не участвовали в боевых действиях.
В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 12 млн гривен. В то же время в ходе досудебного расследования эти средства уже возмещены.
Фигурантам инкриминируют небрежное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения.
В случае доказательства вины им грозит до 8 лет лишения свободы.
