На Днепропетровщине разоблачили схему фиктивных боевых выплат: ущерб государству — почти 12 млн грн

Следствие установило, что 164 военным без участия в боях насчитали доплаты, нанеся ущерб на 12 млн грн.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей Национальной гвардии Украины на Днепропетровщине и его бывшему начальнику штаба.

По данным следствия, руководство организовало незаконную схему начисления боевых выплат военнослужащим. Речь идет о 164 лицах, которым безосновательно оформили доплаты якобы за выполнение боевых задач по удержанию взводных опорных пунктов.

На самом же деле, как установили правоохранители, эти военные занимали штабные должности и не участвовали в боевых действиях.

В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 12 млн гривен. В то же время в ходе досудебного расследования эти средства уже возмещены.

Фигурантам инкриминируют небрежное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения.

В случае доказательства вины им грозит до 8 лет лишения свободы.

