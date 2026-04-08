Як не купити проблемне авто з-за кордону – що перевіряють під час першої реєстрації
Під час першої реєстрації автомобіля, ввезеного з-за кордону, обов’язково проводиться експертне дослідження. Воно спрямоване на виявлення можливих підробок і захист майбутніх власників від шахрайства. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.
Фахівці перевіряють VIN-код — унікальний 17-значний номер транспортного засобу, а також номер кузова або шасі та двигуна. Крім того, звіряють відповідність даних у документах і державних реєстрах та досліджують супровідні документи.
VIN-код містить ключову інформацію про автомобіль, зокрема дані про виробника, технічні характеристики та рік випуску.
Експерти перевіряють справжність ідентифікаційних номерів, виявляють можливі ознаки підробки та звіряють інформацію з наявними базами даних.
Також автомобіль додатково перевіряється на наявність у розшуку, можливі обмеження, зокрема арешти, а також на законність ввезення на територію України.
У разі, якщо всі дані відповідають, реєстрація транспортного засобу проходить успішно. Якщо ж виявляють підробку або факт перебування авто в розшуку, у реєстрації відмовляють, а інформацію передають правоохоронним органам.
