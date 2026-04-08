Как не купить проблемный автомобиль из-за границы – что проверяют при первоначальной регистрации

При первоначальной регистрации автомобиля, ввезенного из-за границы, обязательно проводится экспертиза. Оно направлено на выявление возможных подделок и защиту будущих владельцев от мошенничества. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Специалисты проверяют VIN-код — уникальный 17-значный номер транспортного средства, а также номер кузова или шасси и двигателя. Кроме того, сверяют соответствие данных в документах и государственных реестрах и изучают сопроводительные документы.

VIN-код содержит ключевую информацию об автомобиле, в частности данные о производителе, технические характеристики и год выпуска.

Эксперты проверяют подлинность идентификационных номеров, выявляют возможные признаки подделки и сверяют информацию с имеющимися базами данных.

Также автомобиль дополнительно проверяется на наличие в розыске, возможные ограничения, в частности аресты, а также на законность ввоза на территорию Украины.

В случае, если все данные соответствуют, регистрация транспортного средства проходит успешно. Если же выявляют подделку или факт нахождения авто в розыске, в регистрации отказывают, а информацию передают правоохранительным органам.

